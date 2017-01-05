AKMERKEZ’İN YENİ GÖZDESİ; MARTINEZ

ŞEHİR REHBERİ 20 saat önce

Akmerkez son yıllardaki ikonik mekanlarına bir yenisini daha ekledi

Eski gösterişli günlerini özlemiştik Akmerkez’in. Bunu farketmiş olacaklar ki, son yıllardaki birbiri ardına gelen yenilenme ve mekan açılış haberleri oldukça heyecanlandırdı hepimizi. Akmerkez’in yenilenmesine çevre sakinleri kadar, İstanbul’a yıllar önce geldiklerinde Akmerkez’e uğramadan ayrılmayan ziyaretçiler de çok sevindiler. İlk önce Vakko Patisserie Four ve sonrasında mevzu bahis olan Martinez. Bugüne kadar Zuma, Vogue, Wanna gibi ikonik mekanların yaratıcısı olan UkaLife Group’un yeni mekanı olan Martinez’in en büyük özelliği Avm içinden girebildiğiniz gibi, AVM giriş teferruatına uğramadan cadde üzerinden de girebilmeniz, sanıyorum ki. Henüz çok yeni bir oluşum olmasına rağmen içerideki ambiyans, sanki yıllardır varlığını koruyan, oturaklı bir restorana ait. Menülerinde hem akdeniz hem de füzyon mutfağına ait olan bir çok seçenek mevcut. Lezzetli seçenekler ve rahat sohbetin nadir adreslerinden Martinez. En yakın zamanda uğrayın mutlaka!

YAZI YUNUS BAŞARAN