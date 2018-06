ŞEHİR HAYATINDA TATİL İMKANI

YAŞAM 22 saat önce Dilruba Karaköse

Four Seasons Hotel Bosphorus, mükemmel havuzu ve spa'sıyla şehirden uzaklaşamayanlara tatili yaşatıyor.

Tatil denildiğinde aklımızda hep şehirden uzaklaşma planları belirir. Ancak bazılarımız için iş hayatı yüzünden bu durum biraz imkansız bir hal alabiliyor. Bu durum biraz rahatlayıp huzuru günü birlik de olsa bulamayacağımız anlamına gelmiyor elbette. Four Seasons Hotel Bosphorus, yazın tadını İstanbul’da şehirden uzaklaşmadan yaşamak isteyenler için tatil keyfi yaşatıyor. Boğaza karşı nefes kesen bir atmosferde hafta içi sabah veya akşam gerçekleştirilen yoga dersleri ile The Spa özel bir deneyim sunarken, bir yandan da benzersiz bir güneşlenme tecrübesi vaadediyor. Muhteşem havuzunun tadını boğaza karşı çıkartabileceğiniz gibi, Four Seasons Hotel Bosphorus bünyesinde bulunan The Spa, Sundari Abhyanga Masajı, Sundari Üç Dosha Cilt Bakımı ve Abhyanga Masajı gibi seçenekleriyle hem huzurlu hem de rahatlatıcı bir gün geçirmenizi sağlıyor.

