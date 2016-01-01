SAĞLIĞA AÇILAN KAPI

YAŞAM 16 saat önce Dilruba Karaköse

9 Haziran Cumartesi günü 7.si düzenlecek Global Wellness Day'in bu seneki teması "Çocuklar için Wellness"...

“Bir gün tüm yaşamınızı değiştirebilir” sloganıyla yola çıkan Belgin Aksoy Berkin’in hayat verdiği Global Wellness Day (GWD), insanları nasıl daha iyi yaşayabilecekleri konusunda bilinçlendirme hedefiyle yoluna devam ediyor. Aynı zamanda iyi yaşamın bir lüks değil, her bireyin doğuştan hakkı olduğunu savunan GWD, 9 Haziran 2018 Cumartesi günü 7. kez kutlanacak.Tüm insanları bu amaç doğrultusunda bir araya da getirmeyi amaçlarken, ücretsiz ve halka açık olması da bunun bir göstergesi. İstanbul’daki Küçükçiftlik Park geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yoga, pilates, zumba atölye çalışmaları, çok satan kitap yazarlarının sağlıklı yaşam seminerleri ve basketbol, zumba, resim gibi çocuk aktivitelerine ve günün sonunda bir akşam konseri içeren yoğun bir tam gün ile sizleri bekliyor olacak.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE