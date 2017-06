SAAT&SAAT SORUYOR: BABA OLDUĞUNUZU NE ZAMAN ANLADINIZ?

YAŞAM 1 gün önce

Türkiye'nin saatçisi Saat&Saat'in Babalar Günü özel videosunu gördünüz mü?

Baba olmak başka bir konu, ancak baba olduğunu hissetmek çok ayrıcalıklı. Her erkek baba olmak ister, o duyguyu deneyimlemek… Annemizin nasıl o hissi ilk tattığı an kutsal ise babalarımızın da ilk baba olduğunu hissettiği an önemlidir. Kimi erkek ilk baba olduğunu, çocuğunun gözlerine baktığında hisseder, kimisi ona ilk sarıldığında, kimisi evladının ilk kokusunu aldığında… Tüm bu anlar duygu doludur. İşte tam da bu konuya değiniyor Saat&Saat. Türkiye’nin saatçisi Saat&Saat’in hayata geçirdiği Babalar Günü özel videosu 5 farklı baba profiline “Baba olduğunuzu ne zaman anladınız? sorusunu sordu. Tamamiyle doğal görüntülerden oluşan bu videoya gelin birlikte göz atalım. Video sonrasında da kendi babanıza bu soruyu sorun. Saat&Saat ve ALL tüm babaların Babalar Gününü kutluyor.



YAZI YUNUS BAŞARAN