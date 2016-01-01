REDBULL BASEMENT İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

YAŞAM 4 saat önce

Kentleşme her geçen gün hız alıyor. Ve beraberinde birçok problemi getiriyor.

Kentleşmenin getirdiği problemleri çözmek adına birçok etkinlik ve yarışma karşımıza gelse de bunların ne kadar başarılı olduğu, amacına ulaştığı tartışılır. İşte bu yarışmalardan birisi varki başarıya ulaşma konusunda dünyaca üne sahip. Üstelik projeyi gerçekleştiren marka etkinlikleriyle yakından tanıdığımız bir marka.

Kentleşmenin getirdiği problemlere, teknolojinin getirmiş olduğu artılarla birlikte inovatif çözümler sunmayı hedef alan Red Bull Basement, Brezilya’daki özel programa katılmak için son bir haftadayız. Tüm dünyadan geleceğin şehirleri için ortaya atılacak fikirlerin değerlendirileceği ve seçilecek beş fikir sahibinin Brezilya Sao Paulo’daki Basement karargahına gitme şansını yakalamak ve programa dahil olmak için 9 Haziran Cuma’ya kadar buraya başvurabilirsiniz. İki aylık program boyunca seçilen fikirleri projelendirmek için gerekli tüm imkanları katılımcılara sağlayacak olan Red Bull Basement’ta potansiyel yatırımcılarla da bir araya gelinerek, şehirlerin sorunlarına çözüm üretecek fikirler hayata geçirecek.

YAZI YUNUS BAŞARAN