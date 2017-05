POLİTİK REALITY ŞOV

Kanada Başbakanı Justin Trudeau neden hayatımızın tam orta yerinde? Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron mu daha yakışıklı yoksa o mu? Peki brexit sonrası Angela Merkel ve Kraliçe II. Elizabeth arkadaşlıklarına devam ettiler mi? Bütün bunları neden merak ediyoruz? Dünya Macron’la Trudeau’nun ‘bromance’ görüntüleriyle şu an çok meşgul. İkisinin yakınlığından birbirlerine güzel güzel baktıkları fotoğraflarla yapılan caps’lere kadar sadece bunu konuşuyoruz. Lüksemburg’un eşcinsel Başbakanı Xavier Bettel’in eşi Gauthier Destenay’ın Brüksel’deki NATO toplantısında dünya liderlerinin eşleriyle bir araya gelmesi bizde çoğunlukla yorumsuz kalsa da dünyada mutluluk verici olarak kabul ediliyor. Aynı yoğun ilgi Brexit zamanı Merkel ve Kraliçe II. Elizabeth için de gerçekleşmişti. Dünyanın önde gelen liderlerinden olan bu iki kadın, birçok komik sosyal medya iletisini sebep oldu. Siyaset üzerine konuşacak şey çok buluruz. Genelde sıkıntılı ve arkadaş ortamlarında sadece kendi düşüncenin doğruluğunu karşı tarafa kabul ettirmek odaklı olur bu konuşmalar. İşin eğlenceli ve komik tarafı, 2000’lerin başındaki Televole’lerde değil artık. Macron ve Trudeau’nun yakışıklılıkları, birer arzu nesnesi haline gelmeleri gözümüz tarafından psikolojik bazı hazlarımızı giderse de ikisinin de farklı olmaktan korkmaması daha çok bizi çekiyor aslında. Trudeau, bütün yardım kampanyalarında bütün duyarlılık projelerinde ‘altın çocuk’ sıfatının abartılı bir şekilde taşıyor. Orta yaşlı ve daha üstü kadınların “Eğer Justin Trudeau benim hayatımda olsaydı…” cümlesiyle başlayan fantazilerini ve zamanında duyarlı erkeği seçmemenin verdiği pişmanlıklarının en somut hali Trudeau. Yine de her iyi projenin içinden bize gülümsemesindense geçtiğimiz aylarda yayınlanan genç Justin Trudeau fotoğrafları, o yaramaz bakışları daha gerçek. Macron’a gelirsek… İlk dikkati çeken eşi, Brigitte Trogneux

(saçı peruk mu?). Eski Fransızca hocası ve kendisinden 24 yaş büyük olan Trogneux, Macron konusunda kafamızı karıştırırken ilginç bir şekilde bizi mutlu da ediyor. 2017’de, böyle bir yaş farkına şaşırabiliyorsak bu bizim suçumuzdur. Altını deşip baika teoriler devreye giriyorsa gerçekten kafalarımız sadece ezbere çalışıyor demektir. Macron’u hem bir beyaz atlı prens yapan hem de bir tuzaktaymış gibi hissettiren yaş farkı Donald Trump için bambaşka çalışıyor ama. ABD Başkanının kendisinden 23 yaş küçük eşi Melania Trump, sosyal medyada Trump’tan gördüğü kötü davranışlar yüzünden komik paylaşımlarla anılmakta. Üstelik Trump’ın kafa yapısına karşı kendisini ilerici olarak tanımlayan birçok kişi de Melania’nın bu durumuyla dalga geçmekte ve hak ettiğini düşünmekte. Bu yüzden hala Melania Trump’ın 51 bin dolarlık ceketi ayıplanmakta, Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın estetiksiz halleri gündemden düşmemekte. Çünkü karşımızdakini vurmayı bildiğimiz tek yer orası. Kadınlığa ithaf edilmiş ve ‘küçük düşürücü’ kabul ettiğimiz kişisel zevkler. Bu yüzden NATO zirvesindeki first lady’lerle bir araya gelen Gauthier Destenay’a dut yemiş gibi bakıyoruz. Cemiyette kabul görmesinin aksine konuşamayacağımız için yokmuş gibi davranıyoruz Bütün bunların yanında aşırı zekice şeyler çıkmıyor mu karşımıza? Tabii ki çıkıyor. Melania’nın mutsuzluğu, Macron-Putin ilişkisi, Trump’ın Macron’un elini sıkış biçimi… Hepsi geçtiğimiz sezon Hillary’nin kaybetmesiyle biten sezon finalinden sonra izlediğimiz politik reality şovun yeni hikayeleri gibi. Aşağıdakiler de zeki izleyicilerden 5 sosyal medya postu.

Find someone who looks at you the way Emmanual Macron looks at Justin Trudeau’s left cheek pic.twitter.com/NNn6R1TDRg

Everyone was wondering what was in the Tiffany box that Melania handed Michelle Obama… We were hoping it was this👇🏽👇🏽😂😂😂 pic.twitter.com/dcoG4Ub2US

— RogelioGarcia Lawyer (@LawyerRogelio) 22 Ocak 2017