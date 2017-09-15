PENTİ’NİN HAYVAN SEVGİSİ

YAŞAM 11 saat önce Yunus Başaran

Yılda 80 milyon ziyaretçi alan Penti'den çok şık hareket...

Hayvan sevgisini bir markadan görmek, eminim hepimizin yüreğini okşuyor. Vitrinlerde gezen minik dostlarımız ise o mağazayı daha bir sempatik kılıyor. Geçtiğimiz yıl, zorlu hava koşulları sebebiyle mağaza kapılarını sahipsiz hayvanlara açan Penti, bu hareketiyle kalperimizi çalmıştı. Şimdi ise o içlerinde büyüyen hayvan sevgisi, onları yeni bir harekete itti. Penti mağazalarında görebileceğiniz üzere, vitrinlerde kış mevsimi boyunca kalacak kedi evleri var.

İlk olarak Cadde mağazalarında yer alan, daha sonlarında ise özel olarak tasarlanan Kedi Evleri, İstanbul’dan Ankara’ya, Eskişehir’den Edirne’ye kadar 30’a yakın mağazada yer almaya başladı. İleri ki dönemde de mağazaya sayıları artacak.

Yılda 80 milyon ziyaretçi alan Penti, hayvan sevgisini mağaza ziyaretçilerine aşılamayı hedefliyor ve farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Bizlere de bu güzel projeyi alkışlamak düşüyor.

YAZI YUNUS BAŞARAN