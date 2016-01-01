MODERN TRİKO MARKASI KNITSS İKİNCİ YILINDA

PARTI 19 saat önce Ezgi Şuekinci

Yaratıcı çizgisi ile öne çıkan, gündelik hayata yönelik triko markası KNITSS’in ikinci yıl partisi!

Gündelik hayatın triko markası Knitss, geçtiğimiz günlerde düzenlediği harika bir parti ile başarısını kutladı. Salt Galata içinde yer alan Neolokal’de, markanın özgün kimliğini yansıtan dekor ve sunumlarla birlikte gerçekleşen organizasyona, moda ve cemiyet hayatından tanıdığımız Mina Başaran, Yasemin Öğün, Zeynep&Alkan Zor, Niyazi Erdoğan, Batya Kebudi, Duygu Boztepe, Begüm Yalçın, Almina Ada, Utku Ateş, Levent Özçelik, Ece Begüm Yücetan, Elvin Levinler ve Rüya Büyüktetik ile trend setter diye nitelendirdiğimiz pek çok isim daha katılım gösterdi. Konuklar arasında bulunan, DJ Ali Kuru ve Cüneyt Öztürk’ün şahane performansları da partinin eğlence dozunu artırdı.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ