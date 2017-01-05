MAGNUM PARTİSİ CANNES’I SALLADI

PARTI 22 saat önce

Magnum ve Moschino işbirliği oldukça ses getireceğe benziyor.

Büyük film festivallerinin en sevilen yanı, kesinlikle, gözde markaların partileri oluyor. Moschino’nun Kreatif Direktörü Jeremy Scott ve ünlü model/oyuncu Cara Delevingne geçtiğimiz haftalarda dünyanın en ünlü ve en lezzetli dondurması Magnum ile işbirliği yapmıştı. Dün gece ise Jeremy Scott, Cara Delevigne ve Magnum’un onur konuğu, ülkemizin başarılı oyuncularından Bensu Soral’ın verdiği “İçindeki Seni Serbest Bırak” temalı, şu ana kadar verilmiş en cesur ve en büyük Magnum partisi gerçekleşti. Düzenlenen partide Magnum x Moschino işbirliği ve çanta koleksiyonlarının tanıtılmasının yanı sıra, yeni Magnum Double ürünleri tanıtıldı. Partide, “Cannes’da muhteşem bir gün yaşadık. Kendi tasarladığım Magnum’umu umarım beğenmişlerdir! Jeremy ile çalışmak son derece eğlenceliydi ve bu gece giydiğim onun tasarımı olan bu kıyafeti de çok sevdim.” sözleriyle geceyi özetleyen Cara Delevingne, Bensu Soral ile birlikte Magnum Dipping Bar’da kendi Magnum’larını tasarladılar.

YAZI YUNUS BAŞARAN