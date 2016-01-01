PANTONE’NİN YENİ RENGİ: PRINCE MORU

YAŞAM 1 gün önce Sezen Berkkan

Renklerin efendisi Pantone bu sefer de Prince Moru ile karşımızda!

Binlerce rengi ve onun binlerce tonunu dünya diline dönüştürerek, standart bir renk anahtarı oluşturmayı kendine görev edinmiş olan Pantone, yeni rengini 57 yaşında vefat eden pop ikonu Prince’nin kendisiyle bütünleşmiş olan ve sahne şovlarında da kullandığı “gölge moru” rengini kataloğuna ekledi. Dünyanın sonunda, gökyüzünün mavisi ile insanların birleşeceğini ve bunun sonunda da mor yağmur yağacağına inandığı için bu rengi benimsediğini söyleyen Prince’ye, moda ve kültüre yapmış olduğu katkılara minnet göstergesi olarak ‘Love Symbol #2’ rengi oluşturulmuş. Her zaman sevgiyle anılan ünlü sanatçının kendisiyle bütünleşmiş olan bu rengin, onun ismiyle ikonikleşmesini istediklerini söyleden Pantone yetkilileri, Prince Moru’nu da listeye eklediler.

YAZI SEZEN BERKKAN