MUSTELA’DAN BÜYÜK DESTEK

YAŞAM 7 saat önce Ezgi Şuekinci

Fransız Expanscience Laboratuarları'nın Anne Bebek cilt bakım markası olan Mustela, 39. Vodafone İstanbul Maratonu’nda, “Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı” için koştu!

2004 yılından bu yana kurumsal sosyal sorumluluk anlayışını benimseyen ve bu yönde birçok çalışma içerisinde bulunan Expanscience Laboratuvarları, bu yılki sloganı “Çocuklarımız İçin Koşuyoruz” olan 39. Vodafone İstanbul Maratonu’nda, Türkiye Spastik Çouklar Vakfı’nın “Adımlarıma Destek Ol Projesi” için koştu. Proje kapsamında 1 yıl içerisinde, erken çocukluk döneminde yoğun rehabilitasyon ve özel eğitim ihtiyacı bulunan 120 Serebral Palsi’li çocuğa, ayda 8 seans olmak üzere fizyoterapi ve özel eğitim desteği sağlandı.

Ayrıca anne ve bebek cilt bakımı uzmanı Mustela, yeni yıl heyecanını yaşamaya başladığımız şu günlerde, ailelerin ve bebeklerin yeni yılını hazırladığı sürpriz hediyelerle kutluyor. Mustela ürünlerinin yer aldığı tüm eczanelerde Mustela tüketicilerini, sevimli Musti ayıcılıkları bekliyor.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ