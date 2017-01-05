MAGNUM’UN YENİ HAZZI

YAŞAM 22 saat önce

Jeremy Scott ve Cara Delevingne, bu hazza ortak oluyor.

Dondurma yemenin verdiği hazzın yanında hepimiz biliyoruz ki Magnum, bu zevki farklı tatları ve özellikle eşsiz çikolatasıyla her zaman ikiye katlamayı başarıyor. Yenilikleriyle başarılarına başarı katan Magnum, bu sefer moda dünyasının çılgın çizgileriyle tanınan markası Moschino’nun kreatif direktörü Jeremy Scott ve başarılı yıldız ve model Cara Delevingne ile unutulmaz bir çalışmaya imza atıyor.

“İçindeki Seni Serbest Bırak” mottosuyla çıkan Magnum’un yeni reklam kampanyasında Delevingne ve Scott’a ayrıca animasyoncu Uli Meyer’in hayat verdiği Moschino karakterleri de katılıyor. “Magnum x Moschino” işbirliğinin meyvesi 18 Mayıs’ta gerçekleşecek Cannes Uluslararası Film Festivali’nde de yerini alacak.



YAZI DİLRUBA KARAKÖSE