LÜKSE YENİ YORUM

YAŞAM 14 saat önce Dilara Yilmaz

Centro WestSide & WestSide Arjaan by Rotana, yeni yaşam merkezi ile farklı bir deneyim yaşamaya var mısınız?

Ortadoğu, Afrika ve Türkiye’de bulunan otelleriyle birlikte bölgenin önde gelen otel gruplarından biri olan Rotana, Centro WestSide ve WestSide Arjaan by Rotana’yı İstanbul’da hayata geçiriyor. Ödüllü mimari tasarımı, iki farklı konseptiyle otel ve rezidansı bir araya getirerek hem iş hem de tatil amaçlı seyahat edenlerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Centro WestSide ve WestSide Arjaan by Rotana, erişilebilir fiyata şehrin merkezinde lüks ve konfor sunan tarz sahibi otel ve 1-2 yatak odalı rezidans odaları sayesinde rahat yaşam alanları sunuyor.

YAZI DİLARA YILMAZ