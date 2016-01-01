KÜLTÜREL BİR MESELE

YAŞAM 8 saat önce Bağlan Keskin

Bir ikon olan Barbie’den takıntılılarına harika bir 2018 sürprizi. Yılbaşı için özel ‘Mutlu Yıllar Bebeği’!

Çocukken en yakın arkadaşınız tabii ki o sarı saçlı rüya fizikli Barbie’ydi. Sonra büyümeye başladıkça olayın bambaşka bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Barbie sadece sizin arkadaşınız değil. Dolabınızın derinliklerinde onu unutsanız bile Barbie’nin hikayesi devam ediyor. Bu süreçte fiziği değişti, yüzü değişti, daha realistik ölçülere geldi. #bodypositivism hashtag’i altında bütün bedenleri destekledi. Etnik kökenlerden arkadaşlarını çeşitlendirdi ve siz fark etmeden her işte çalıştı. Ve şimdi 2018’e girerken ‘Mutlu Yıllar Bebeği’yle tekrar karşımıza çıkıyor. Barbie’nin 26 yıldır her sene hazırladığı bu yılbaşı bebekleri koleksiyoncuların en sevdikleri serilerden. Sezonun trendi payetli elbisesi yine sezon renklerinden kırmızıyla buluşuyor. Klasik sarışın (ki en sevdiğimiz o), Afro-Amerikan ve kumral modeliyle 3 ayrı karakteri olan bebeklerin bir de yıldız şeklinde dev bir aksesuarı var. Bence en önemli ayrıntısı da kırmızı da ojeleri. Yılbaşında kendinize ya da sevdiklerinize kült bir hediye almak istiyorsanız bu koleksiyoner Barbie’yi kaçırmayın.

YAZI BAĞLAN KESKİN