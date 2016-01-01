KULAKLARINIZ MODAYA DOYACAK!

YAŞAM 1 gün önce

Beats by Dr. Dre ünlü markalarla yaptığı işbirliğine bir yenisini ekliyor...

Ünlü kulaklık devi Beats by Dr. Dre ünlü markalarla yaptığı işbirliklerine Balmain ile devam ediyor. Parisli moda evinin müziğe takıntılı kreatif direktörü Olivier Rousteing ile özel bir koleksiyon çıkarıyor. Daha öncede Kanye West ile bir müzik videosu işbirliği yapan Rousteing, yaptığı açıklamada “Onlarla olan bağlantım dört yıl önce defileme gelmeleriyle başladı. Balmain’de sevdikleri şey, markayla müziği birleştirmem.” dedi. Rousteing’in yarattığı ve markanın imzası haline gelen #BalmainArmy yeşili renginde olan klasik Beats Studio kablosuz kulaklık ile sportif Powerbeats3 kablosuz kulaklığı altın rengi detaylar ile süsleniyor. Kulaklıkların reklam kampanyası da ise Olivier Rousteing’e yakın olan Kylie Jenner boy gösteriyor.

YAZI DİLARA YILMAZ