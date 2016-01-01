KADINLARA İTHAFEN SÖYLENMİŞ 10 SÖZ

YAŞAM 1 saat önce Ezgi Şuekinci

Dünya üzerinde gördüğümüz her şey, kadının eseridir!

“Dünya Emekçi Kadınlar Günü” her yıl 8 Mart’ta, tüm dünya genelinde kutlanıyor. Bu buruk kutlama vesilesiyle, kadınların hayatımızdaki yadsınamaz yeri ve önemi bir kez daha gün yüzüne çıkıyor. Çünkü erkek egemen bir dünyaya rağmen birçok ilke ve başarıya imza atan, cesaret ve özgüven timsali kadınların, dünyaya kazandırdığı fazlasıyla güzellik var… Elbette bunları saymakla bitiremeyiz ancak bu güzelliklerden ve üstün başarılardan ilham alınarak, kadınlara ithafen söylenen birkaç sözü sizinle paylaşabiliriz… İşte herkesin yakından tanıdığı ünlü isimlerden, kadınları anlatan sözler…

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