HYGGE AKIMI İLE TANIŞMANIN TAM ZAMANI!

YAŞAM 59 dakika önce

Evdeki sıcak konforlu ortamın tadını çıkarma akımı bilinen #Hygge sosyal medyaya damgasını vuruyor.

Trajik terör olaylarından ekonomik krize 2016 fazla hareketli geçti. Hatta birçok yerde sadece Türkiye için değil, tüm dünya için tarihin en kötü yılı olarak bahsediliyor 2016… Tüm bu karmaşa ve hüzün içerisinde ise evlerimizdeki konforlu anların değeri her geçen gün artmaya başladı. Ve bu sıcak ortam sosyal medyanın yükselen akımlarından biri haline geldi. Nasıl mı?

Eğer daha duymadıysanız, kelime hazinenize yepyeni bir kelime eklemeye hazırlanıyor. “Hoo-gah” diye okunan ve Danimarka’da yükselen bir hayat tarzı haline gelen #Hygge şu sıralar sosyal medya ve Pinterest’te şaşırtıcı derecede yükselişte. Türkçe karşılığı “sıcaklık/rahatlık anlamına gelen” anlamına gelen bu kelime aslında evinizdeki o sıcak ortamın tadını çıkarmak için genellikle kullanılıyor. Hayatın en basit anlarının tadını çıkarmak daha doğrusu değerini bilmek üzerine kurulan bu akım için The Little Book of Hygge kitabının yazarı ise “Birliktelik, rahatlamak, şımartılmak, var olmak ve huzur.” Açıklamasını yapıyor. Tam da bu havalarda yapılacak en güzel seçenek aslında… Dışarısı bembeyazken yumuşacık kalın kazaklara sarılıp, güzel kokulu bir mum yakıp köpüklü bir banyonun ya da şöminenin karşısında en sevdiklerinizle birlikte sıcak çikolatanın tadını çıkarmaktan daha güzel bir fikir aklınıza geliyor mu?

Birçoğumuzun sadece Pazar günleri ya da soğuk havalarda yapmaya fırsat bulduğu bu program aslında Danimarkalıların uzun zamandır tercih ettiği bir yaşam tarzı. Ve tüm dünyada yaşanan acı olaylarla birlikte onların bu yaşam tarzı 2016’ya damgasını vurdu. Geçtiğimiz yıl Instagram’da #Hygge etiketiyle tam 1,6 milyon fotoğraf paylaşılmış. 2017’de ise bu sayının hızlı bir şekilde artması bekleniyor. Sıcak çikolatadan battaniye üstünde duran kitaba ve yanan bir şömineye kadar evlerin sıcak ortamında çekilen birçok karede artık vazgeçilmez bir etiket haline gelen #Hygge moda dünyasını da etkisi altına alıyor. Danimarkalı blogger Isabella Thordsen ise bu konuda ilham kaynağınız olabilir. Sloganlı bol koton tişörtler üstüne giyilen XXL hırkalar, minimalist mücebherler, eşofmanı andıran örgü pantolonlar, kaşmir ya da tiftik yünlü kazaklar, UGG botlar Hygge akımının olmazsa olmaz parçalarından. Hazır bu hafta sonu soğuk hava koşulları yüzünden eve kapanmışken #Hygge akımına göz atmanızı tavsiye ederiz. Hatta kendi Instagram karelerinizi yaratarak gündemi yakalayın.