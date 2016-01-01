HER ŞEY 1 GÜLÜŞÜNE BAKAR

YAŞAM 4 saat önce Ezgi Şuekinci

İstanbul’da 1 gülüş ile tüm turnikeler açılıyor!

Bembeyaz bir gülüşün tüm kapıları açacağına inanan Signal, “Sen kendini hayata aç, gerisi çok açık” reklam kampanyası ile bir ilke imza atıyor. 31 Mayıs 1 Haziran tarihlerinde, İstanbul’un en işlek deniz ulaşım hattı olan Beşiktaş-Üsküdar motor iskelesinde gülüşler konuşuyor. Çünkü yolcular, Dentur’a ait motor turnikelerinin üzerine yerleştirilen sensörler yardımıyla gerçekleştirilecek olan uygulama süresince gülüşlerini jeton olarak kullanacak ve ücretsiz seyahatin tadını çıkaracak. Bir gülüş ile turnikeleri açtıracak olan etkinlik ile İstanbullular hem gülecek hem de kazanacak.

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