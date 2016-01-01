GÜNÜMÜZ PRENSESLERİ

YAŞAM 7 saat önce Dilara Yilmaz

Bize ilham veren prensesleriyle Disney, şimdi de daha büyük hayal etmemiz için teşvik ediyor.

Hayal dünyamızın önemli yaratıcısı Disney, son zamanlarda kızları belli kalıplara soktuğu için prenses karakterleri tepki topluyordu. Feminist Moana karakteriyle bu ithamları biraz daha azaltan Disney, yeni fotoğraf kampanyasıyla kızları o kalıplardan çıkarıyor. Kampanya için Birleşmiş Milletler’in Girl Up kampanyasıyla ile işbirliği yapan Disney, dünyanın etrafından fotoğrafçılar ile başarı hikayeleri olan genç “prensesler”le çalışıyor.Başarı hikayeleriyle kızlara ilham vermeyi amaçlayan Disney aynı zamanda #DreamBigPrincess etiketiyle paylaşılan her fotoğraf için BM’nin fonuna 1 Dolarlık bağışlamayı amaçlıyor. Reklam videosunda, prenses kostümü giymiş bir futbol takımı, çamurlar içinde bir Pamuk Prenses ya da bisiklet süren Belle’i görüyoruz.



YAZI DİLARA YILMAZ