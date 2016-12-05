YAŞAM

TWITTER’IN GÜNDEMİNDE 2016’DA NELER VARDI?

Her yıl olduğu gibi bu yılda Twitter 2016 yılının en çok konuşulan konuları analizini bizlere sundu. Gelin ülkemizde ve Dünya'da neler olmuş bakalım.

#Rio2016

Sadece bu yılın değil bu yüzyılın en önemli ve beklenen spor olaylarından Rio Olimpiyatları Top 5’e girerek şaşırtmadı bizleri. Moda dünyasının öncülerinin ülke takımlarını giydirmesi ise olayın en şık haliydi.

Congrats to Brasil football team on winning gold #Rio2016 @neymarjr pic.twitter.com/gEeGej70st — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 20 Ağustos 2016



#Election2016

Dünya genelinden bahsetmek gerekirse bu yıla, Amerika seçimleri damgasını vurdu ve hala vurmaya devam ediyor. Clinton – Trump yarışının herkes için oldukça yorucu olduğu aşikar. Hillary Clinton’ın Donald Trump’ın Twitter üzerinden hesabını silmesi postu ise en ilgi çekici anlardandı. Bu arada yarışın galibinin Trump olması, yarışın bittiği anlamına gelmiyordu. Hala tartışmalar devam ediyor.

Delete your account. https://t.co/Oa92sncRQY — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 9 Haziran 2016

#PokemonGo

Bu yılın en çok konuşulan mobil oyunu Pokemon Go, sık sık yaşadığı yoğunluk sebebiyle yaşadığı problemin, oyuna olan talep hakkında fikir sahibi olmamızı sağlıyor. Nintendo’nun son yıllarda yaptığı en büyük hasılatı elde ettiği dedikoduları ortada döne dursun, son zamanlarda yaşadığı popülerite kaybı ile bir nebze hayata dönmeye çalışıyor. Aşağıdaki video ne diye merak ediyorsanız, pokemon yakalayan bir avuç insan… Küçük bir hatırlatma; Pokemon Go hala nedensizce ülkemize açılmış değil.



#Euro2016

Rio’dan sonra trend listesine giren başka spor müsabakası da olacaktı elbette. Birbiriryle anlaşamayan en zıt ülkelerin bile ortak noktada bulaşabileceği tek olgunun spor olması oldukça sevindirici bir olgu. Euro 2016 Fransa’da gerçekleşti ve de kupanın sahibi Portekiz Milli Takımı oldu.

#Oscars

Oscar’lar dağıtılmadan önce hepimiz aynı şeyi düşünüyorduk: Leonardo di Caprio lütfen bu kez kazansın! Ki öyle oldu, çok eleştiri alan The Revenant filminin baş rolündeki yakışıklı oyuncu en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Bizde rahat nefes almış olduk.



Sırasıyla en çok konuşulan konular; Büyük Britanya’nın Avrupa Birliği’nden çıkma kararıyla #Brexit, Amerika’nın bitmek tükenmek bilmeyen siyahi problemine yenisi eklenmesiyle #BlackLivesMatter, yüzyılımızın en büyük gaflarının sahibi, ırkçılık söylemlerini çekinmeden yapan #Trump, Muhammed Ali’nin ani aramızdan ayrılışıyla #RIP, son olarak ise her ayrıntısıyla #GameOfThrone’tu.

Birazda ülkemize dönersek eğer, ülkemizde en çok spor konuşuldu. Dakikada en çok tweet atılan ilk etkinlik Galatasaray-Beşiktaş maçı, ikincisi ise Türkiye-Çek Cumhuriyeti karşılaşması oldu. En çok konuşulan sanatçılar içinde ilk sırayı 2012 yılında hayata gözlerini yuman Neşet Ertaş, ikincisi ise 1999 yılında ölümüyle hepimizi derinden sarsan Barış Manço olarak sıralandı. En çok konuşulan videolarda birincilik, kanalizasyona düşen yavrularının kurtarılmasını çaresizce bekleyen anne ördek videosuna aitti.İkinci video ise her izlediğimizde gözlerimizin dolmasına neden olan Koç Holding’in Atamız anısına yaptığı #SanaBorçluyuz videosu oldu.