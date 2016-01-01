FIFA 2018 X LOUIS VUITTON

YAŞAM 1 gün önce Yunus Başaran

Dün gerçekleşen büyük açılış seromonisiyle bu yaz, dünyanın en büyük spor organizasyonu Fifa 2018 Dünya Kupası, Rusya evsahipliğinde başladı. Ev sahibi ülkede açılış seromonisi ardından ilk karşılaşma Suudi Arabistan ve Rusya arasında gerçekleşti.

Seromonide tüm dikkati turnuvanın galibi olan ülkenin elde edeceği kupa ve onu koruyan seyahat kutusuydu. 6.2 kg ağırlığında kupa 18 ayar altından yapılma. Ayrıca kupayı koruyan seyahat kılıfı ise Louis Vuitton’ın Asnières’deki atölyelerinde el işçiliği ile hazırlanmış, titanyum alaşım üzeri moda evinin imzası niteliği taşıyan inek derisi ile kaplanmış. Bir diğer ilginç nokta ise seyahat kılıfının menteşe ve kilitlerinde ise ev sahibi Rusya’ya teşekkür amacıyla periyodik tablodaki kısaltması RU olan ruthenium kullanılmış.

Louis Vuitton’ın işbirliği bununla da sonlanmıyor. Fifa 2018 için lanse edilen yeni resmi lisanslı kapsül koleksiyon, Keepall ve Apollo çantalarının yeni versiyonları, iki cüzdan, bozuk para cüzdanı ve bavul etiketi gibi parçalar içeriyor. Tüm bu koleksiyon, turnuvaya katılan 35 ülkenin bayraklarının renklerinde kişiselleştirilebiliyor.

YAZI YUNUS BAŞARAN