EV + YENİ YIL + EĞLENCE

YAŞAM 4 saat önce Timur Can Ersoy

Evde yapılabilecek 5 etkinlikle yılbaşı akşamı sizin için oldukça eğlenceli geçecek.

Sıralayacağımız beş madde ile sizin ve davetlilerinizin beş yıldızlı otel kıvamında eğlenebileceği bir parti planı hazırladık. Vereceğimiz ufak ipuçlarına göre hareket ederseniz, başarılı bir davetin ev sahipliğini yapmış olacaksınız.

Konsept Oluşturun

Ailenizle veya arkadaşlarınızla bile olsanız, vereceğiniz davetin bir konsepti olsun. Konsept derken büyük değişikliklerden bahsetmiyoruz tabii ki. Sadece sunacağınız yemekler değil, davetlileriniz için bir dress code, yeni yılınızı özel bir partiye dönüştürebilecek detaylardan.

Müzik Listesi Hazırlayın

Davetlileri karşılarken ve yemeğinizi yerken, arka planda çalacak müzikler oldukça önemli çünkü müzik her zaman konseptinizin bir parçası olmalı.

Vazgeçilmez Tombala

Tombala her zaman yılbaşının vazgeçilmezi olmuştur. Eğer siz de tombala klasiğini devam ettirecekseniz, kazanana bir ödül vererek farklı bir heyecan yaratabilirsiniz.

Hindi Şart Değil

Hindi bir yılbaşı geleneği fakat herkes hindi sevmeyebilir. Izgara köfte yeni yıl yemeği için farklı bir alternatif olabilir. Yanında sunacağınız ilave lezzetlerle sofranızı daha da hareketli hale getirebilirsiniz.

Gece Çorbasını Unutmayın!

Güzel bir gecenin ardından sıcacık bir çorba misafirlerinizi mutlu edecektir. Hazırlayacağınız çorbanın yanında birkaç dilim sıcak ekmek de sunumunuza lezzet katabilir.

YAZI TİMUR CAN ERSOY