YAŞAM Ezgi Şuekinci
EN GÜÇLÜ BARBIE’LER
Kadınlar Günü için özel olarak tasarlanan Barbie’ler, tüm ezberleri bozuyor!
Barbie ve ünlü oyuncak üretim şirketi Mattel, Kadınlar Günü için ses getirecek bir çalışmaya imza attı. Kusursuz görünümleriyle ve güzellikleriyle zihnimize yerleşen Barbie bebekleri, çocukların rol model alacağı başarılı kadınlara dönüştüren ikili, bu girişimi ile tüm kuralları ve klişeleri yıkmayı hedefliyor. Listede, Frida Kahlo’dan Nicola Adams’a, Ashley Graham’dan Leyla Piedayesh’e kadar gücü ve başarıyı simgeleyen birçok kadın bulunuyor. Barbie’nin “Sheroes” ismini verdiği bu ilham deposu serinin tam listesi ise şu şekilde;
CHLOE KIM | Snowboard Şampiyonu, ABD
FRIDA KAHLO | Ressam, Meksika
PATTY JENKINS | Film Yapımcısı, ABD
NICOLA ADAMS OBE | Box Şampiyonu, Birleşik Krallık
IBTIHAJ MUHAMMAD | Eskrim Şampiyonu, ABD
BINDI IRWIN | Doğacı, Avusturalya
AMELIA EARHART | Havacı, ABD
HUI RUOQI | Voleybol Şampiyonu, Çin
ASHLEY GRAHAM | Model, ADB
KATHERINE JOHNSON | NASA’da Matematikçi ve Fizikçi, ABD
MISTY COPELAND | Balerin, ABD
HÉLÈNE DARROZE | Şef, Fransa
SARA GAMA | Futbolcu, İtalya
MARTYNA WOJCIECHOWSKA | Gazeteci, Polonya
GABBY DOUGLAS | Jimnastik Şampiyonu, ABD
XIAOTONG GUAN | Aktris ve Hayırsever, Çin
AVA DUVERNAY | Film Direktörü, ABD
YUAN YUAN TAN | Balerin, Çin
LEYLA PIEDAYESH | Tasarımcı ve Girişimci, Almanya
YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ