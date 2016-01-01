EN GÜÇLÜ BARBIE’LER

YAŞAM 59 dakika önce Ezgi Şuekinci

Kadınlar Günü için özel olarak tasarlanan Barbie’ler, tüm ezberleri bozuyor!

Barbie ve ünlü oyuncak üretim şirketi Mattel, Kadınlar Günü için ses getirecek bir çalışmaya imza attı. Kusursuz görünümleriyle ve güzellikleriyle zihnimize yerleşen Barbie bebekleri, çocukların rol model alacağı başarılı kadınlara dönüştüren ikili, bu girişimi ile tüm kuralları ve klişeleri yıkmayı hedefliyor. Listede, Frida Kahlo’dan Nicola Adams’a, Ashley Graham’dan Leyla Piedayesh’e kadar gücü ve başarıyı simgeleyen birçok kadın bulunuyor. Barbie’nin “Sheroes” ismini verdiği bu ilham deposu serinin tam listesi ise şu şekilde;

CHLOE KIM | Snowboard Şampiyonu, ABD

FRIDA KAHLO | Ressam, Meksika

PATTY JENKINS | Film Yapımcısı, ABD

NICOLA ADAMS OBE | Box Şampiyonu, Birleşik Krallık

IBTIHAJ MUHAMMAD | Eskrim Şampiyonu, ABD

BINDI IRWIN | Doğacı, Avusturalya

AMELIA EARHART | Havacı, ABD

HUI RUOQI | Voleybol Şampiyonu, Çin

ASHLEY GRAHAM | Model, ADB

KATHERINE JOHNSON | NASA’da Matematikçi ve Fizikçi, ABD

MISTY COPELAND | Balerin, ABD

HÉLÈNE DARROZE | Şef, Fransa

SARA GAMA | Futbolcu, İtalya

MARTYNA WOJCIECHOWSKA | Gazeteci, Polonya

GABBY DOUGLAS | Jimnastik Şampiyonu, ABD

XIAOTONG GUAN | Aktris ve Hayırsever, Çin

AVA DUVERNAY | Film Direktörü, ABD

YUAN YUAN TAN | Balerin, Çin

LEYLA PIEDAYESH | Tasarımcı ve Girişimci, Almanya

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