EMAAR SQUARE’İN YILDIZI

YAŞAM 1 gün önce

Galeries Lafayette, tüm ihtişamı ve ikonikliğiyle kapılarını aralıyor.

İstanbul’un alternatifleri gelişmekte olan Anadolu Yakası’nda, alışveriş tutkunlarının aklını başından alacak dünyaca ünlü markalar artık tek bir çatı altında bir araya geliyor. İkonik haline gelen Fransız perakende markası Galeries Lafayette, Emaar Square Mall’da kapılarını açarak moda severlere bir armağan niteliği taşıyor.

İlk başta tasarımıyla farkını ortaya koyuyor Galeries Lafayette. Galeries Lafayette Haussmann mağazasında bulunan, markanın simgesi haline gelen tarihi ve görkemli kubbe modern bir uyarlamayla İstanbul mağazası için özel olarak tasarlanırken, mağaza içerisinde yer alan “Paris Sokağı” ise misafirlere Fransız stilini yansıtıyor. Bununla birlikte lüks segmentte kadın, erkek ve çocuk giyimin yanı sıra dekorasyon ve iç giyim konusunda da çeşitlilik sunuyor. Tom Ford Beauty, Christian Dior, Armani Beauty, Chanel, Urban Decay ve daha pek çok markayla Türkiye’nin en geniş kozmetik departmanı olmasıyla da vazgeçilmez adreslerimizden olacağı şüphesiz.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE