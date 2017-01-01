DÜNYANIN EN GÖSTERİŞLİ TEMA PARKI

YAŞAM 1 dakika önce

Avatar filmi aşıkları, yaklaşın! Pandora gezegeninin Dünya versiyonu geliyor.

2009 yılının en büyük sinema yapımı kuşkusuz Avatar’dı. Yaratılan dünya, hikaye kurgusu, karakterler ve o görsel efektlerin toplamı, filmin üzerimizde bıraktığı etkinin sebepleri. Son yıllarda James Cameron ve yapımcı firmadan aldığımız duyumların, Avatar 2, 3, 4 ve hatta 5’inin de çekilmeye karar verilmesi üzerine. Avatar 2 hakkındaki son bilgi ise vizyon tarihinin devamlı ertelendiği üzerine.

James Cameron ve ekibi tarafından doğrulanmış olan bir diğer haber ise Avatar’ın tema parkının bu yaz açılacak olduğu. Theme Park cenneti Amerika’da çeşit çeşit, sayıca fazla tema parklar 7’den 77’ye herkese hizmet veriyor. Videodan da görebileceğiniz üzere Florida’da lokasyonlanmış olan parkın adı, Alpha Centauri yıldız sisteminde yer alan Na’vi ulusunun ana vatanı ve filmde işgal ettiğimiz Pandora gezegeninden geliyor. Disney’in hayata geçirdiği bu proje, film içinde yer alan bitkiler ve diğer yaratıkların replikalarının görülebileceği bu tema park, şu ana kadar yapılmış en ihtişamlı park olacak. 2017 Yaz’ını sabırsızlıkla bekliyoruz!