YILBAŞINA ÖZEL EN MUTLU TASARIMLAR

DEKORASYON 5 saat önce Ezgi Şuekinci

Joy Flowers’ın yeni yıla özel olarak hazırladığı tasarımlara göz atın!

Bir yıl önce İstinye’de kapılarını açan JOY Flowers, yenilikçi çizgisi ve mutluluğu ön planda tutan tavrı ile yılbaşını anlamlı kılacak birbirinden şık, zarif ve sofistike tasarımlar sunuyor. Dünyanın dört bir yanından gelen taptaze çiçekler, hoş görünümleriyle cam, seramik, gümüş, bakır ve ahşap aksesuarlarla buluşuyor. Ayrıca JOY Flowers’ın özel tasarım çikolataları da hem gözlere hitap ediyor hem de lezzetiyle mutluluğa mutluluk katıyor. Yılbaşına özel olarak hazırladığı hediye paketleri ile de yeni bir yılın ruhunu ve mutluluğunu evlerinize taşımaya hazırlanan JOY Flowers, yılbaşı ağaçları ve buketleri, çiçek&çikolata setleri, kokulu mumlar ve daha bir çok ürünü paketlerin içerisine yerleştirmiş. Tasarımlara ilişkin örnek görünümler galerimizde.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ