YENİ YIL KONSEPTLİ DEKORASYON ÖNERİLERİ

DEKORASYON 17 dakika önce Ezgi Şuekinci

Yeni yılın ihtişamını, ufak dokunuşlarla evinize taşımak ister misiniz?

Alışveriş merkezleri, sokaklar ve kafeler ışıldamaya başladıkça yeni bir yılın heyecanı da yavaş yavaş artıyor. Markaların ard arda çıkardığı yılbaşı konseptli koleksiyonları da bu heyecanın tuzu biberi oluyor. Yılbaşı gecesi yaklaşırken, bir yandan dışarı çıkma planları yapılıyor diğer yandan ise yeni yılın görkemini eve taşıyacak dekorasyon önerileri araştırılıyor. ALL ekibi olarak biz de ufak bir araştırmaya koyulduk ve sizler için dekor önerilerinde bulunduğumuz zengin bir galeri hazırladık. Yılbaşı akşamını evde geçirmeyi düşünüyorsanız ya da dekorasyon adına ufak tefek değişiklikler yapmak fikri kulağınıza hoş geliyorsa bu görsellere mutlaka göz atmalısınız.

EZGİ ŞUEKİNCİ