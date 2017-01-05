KARAKTERİSTİK SALONLAR

DEKORASYON 23 dakika önce

Bu yıl salonlarınız renklenmekle kalmıyor, karaktere bürünüyor.

Bold renklerin etkisi altındaki moda, mobilya tasarımlarına ilham kaynağı oldu. Bügüne kadar tek bir detayda ya daeşyada renk kullanırken birçok rengin bir araya geldigi mobilyalar, bold renkler sayesinde artık karakter sahibi.

Kısa bir süre öncesine kadar birkaç markada ulaşılabilen cesur renkte mobilyalar, artık günümüzün yükselen trendi. Bu duruma yine en çok kadınlar sevindi diyebiliriz. Artık perdeyle koltuğu match etmek zorunda değilsiniz. Halının rengi duvara uydu mu, uymadı mı derdi de ortadan kalktı.

Siz de modanın sadece giyim kuşamdan ibaret olmadığına inananlardansanız, karakteristik salonlar tam size göre. İlham almak için sık sık Pinterest’te dolanmanızı öneririz, hiç olmadığı kadar canlı renklerde dekore edilen evler göz kamaştırıyor.

YAZI ELİF SEKBAN