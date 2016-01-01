IKEA’NIN RENKLİ DÜNYASI

DEKORASYON 2 gün önce

Birbirinden ünlü 6 tasarımcı yeni Stunsig koleksiyonu için bir arada.

Ev dekorasyonu için ilk akla gelen markalardan, farklı ürün yelpazesi ve minimal tasarımlarıyla da göz doldurucu olunabileceğinin kanıtı Ikea, son dönemlerde Frakta çantası ve Virgil Abloh ile yaptığı işbirliğiyle gündeme gelirken, sırada ise yepyeni ve eşsiz bir koleksiyon var.

Evlerde sıra dışı bir canlılık yaratmayı amaçlayan, yabancıyı kabul etme ve bilinmeyeni kucaklama fikriyle ortaya çıkan Stunsig koleksiyonu, eğlenceli ve cesur desenleriyle hayat dolu ve cıvıl cıvıl bir ruha sahipken, farklı tasarımcıları bir araya getirmesiyle de anlam kazanıyor. Malcolm Stuart, Frédérique Vernillet, Steven Harrington, Team Hawaii, Tilde Bay ve Ikea’nın ilk Türk tasarımcısı Pınar Demirdağ, çizgilerini Stunsig koleksiyonunda minder, nevresim takımı, kutu ve yemek takımı gibi 40’tan fazla ürüne taşıyor. Sınırlı sayıda üretilen bu Stunsig, keşfedilmek için sizleri bekliyor!

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE