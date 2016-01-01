IKEA’DAN YENİ İŞBİRLİĞİ

DEKORASYON 2 gün önce Timur Can Ersoy

Her ayın başında İsveçli mobilya markası Ikea, sevenlerine farklı markalar ile birlikte yeni ürünler sunuyor.

Bu ay sevilen bir tasarım markası olan HAY ile ultra-şık bir işbirliğine başlayacağından, Ikea severler ekstra heyecanlı. Minimalist tasarım markasının kurucularından olan Mette ve Rolf Hay, İsveç’te “Olağanüstü” anlamına gelen YPPERLIG koleksiyonu ile mimari şekiller ve temiz çizgiler ortaya koyarken, yüzyılın başlarından esinlenmiş estetik bir yapıya sahip oldukları için, Ikea ile ortaklığı mükemmel bir uyum oluşturuyor.

Ikea artık bir moda ikonu olma yolunda ilerliyor ve gün geçtikçe ünlü markalar ve tasarımcılarla yaptığı işbirliklerini, her zaman üst noktalara çıkartıyor. Koleksiyon ise minimalist ve düz çizgilerden oluşan, kanepeler, ayna, masa lambaları ve yastık kılıflarından oluşuyor.

YAZI TİMUR CAN ERSOY