FLORAL TASARIMLARIN BALKON ÇIKARTMASI!

DEKORASYON 3 saat önce Ezgi Şuekinci

Uygun çiçekler ve renklerle balkonunuzu stil sahibi yapabilirsiniz!

Şehrin gürültüsünden ve meşguliyetinden kaçıp, kendimizi huzuruna bıraktığımız doğa ile iç içe yaşamayı, onu koklamayı kim sevmez ki? Ağaçların serin gölgeleri, çiçeklerin mis kokuları, adeta huzurun biçimlenmiş hali gibi. Fakat bitmek bilmeyen koşuşturmaca ve zamansızlık nedeniyle doğaya dokunmamız her zaman mümkün olmuyor.

Yüksek apartmanlar, doğa ile aramızdaki duvar desek abartmış olmayız. Ancak bu problem, balkonlarınıza yapacağınız ufak dokunuşlarla kısmen de olsa aşılabilir. Çiçeklerle dekore edeceğiniz balkonlar, günün stresinden uzaklaşmanızı ve kendinizi doğanın içindeymişsiniz gibi hissetmenizi sağlayacak. Üstelik yapacağınız bu değişiklik için balkonunuzun küçük ya da büyük olması hiç önemli değil. Uygun renkler ve çiçeklerle harika tasarımlar yaratabilir, balkonunuzu stil sahibi yapabilirsiniz. O halde harekete geçin ve doğayı evinize taşıyın. Birkaç tüyo mu? Sizler için derlediğimiz görsellerden ilham alabilirsiniz.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ