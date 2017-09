EN SİHİRLİ HARRY POTTER KOLEKSİYONU!

DEKORASYON 4 saat önce Ezgi Şuekinci

Karşınızda PBteen imzalı, Harry Potter dekorasyon ürünleri!

2003 yılından bu yana evin her alanına daha fazla stil ve kalite taşımak misyonuyla, kişiye özel mobilya, aydınlatma ve aksesuar satışı yapan Amerikan markası PBteen, geçtiğimiz günlerde, Harry Potter’ın büyülü dünyasından ilham alarak hazırladığı ev dekorasyonu koleksiyonunu tanıttı. Her yaştan Harry Potter hayranını sevindirecek olan koleksiyon; yatak takımı, dekoratif aksesuarlar, aydınlatma ve hediye malzemeleri dahil olmak üzere 100’den fazla parçadan oluşuyor. Harry Potter serisini izlerken, Hogwarts’daki yurtlarda yaşamayı hayal ettiyseniz, patronus baskılı yorgandan, Golden Snitch saatine, Throw yastıklarından, çapulcu haritasına kadar her şeyin olduğu bu koleksiyon sizi kısmen de olsa hayallerinize kavuşturacak.

Önümüzdeki günlerde PBtenn’in ABD mağazalarında da satışa sunulacak olan koleksiyona online olarak ulaşabilirsiniz. Detaylar için www.pbteen.com adresine uğramayı unutmayın!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ