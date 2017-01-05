DÜZENLİ DOLAPLAR İÇİN 6 HİLE

DEKORASYON 22 saat önce

Dağınıklıktan sıkıldıysanız, kıyafet, ayakkabı, çanta ve hatta takılarınızı düzenli tutmanın yolları...

Kışlıklar rafa kalkmaya, yerini yazlık cıvıl cıvıl parçaların almaya başladığı zamanlar. Pek giymediğimiz ama elimizin altında durmasını istediğimiz kıyafetlerle birlikte, dolaplarımız, çekmecelerimiz dolup taşmaya haliyle kısa süre içinde de dağılmaya biraz mahkum. O halde püf noktalarla dolaplarımızı nasıl daha düzenli tutabilir hep beraber inceleyelim;

Çekmecenize bölmeler ekleyin

Geniş bir alana ilk başta katlayarak ve düzenle yerleştirdiğiniz parçaların zamanla karışmaması için dolap içlerinize bölmeler ekleyerek dağınıklığı önleyebilirsiniz.

Şallarınız için ayrı bir yer hazırlayın

Mevsim geçişlerinde en çok ihtiyaç duyduğumuz ince şallarınız için küçük mandallarla birlikte bir askı yaparak, istediğinize kolayca ulaşabilirsiniz.

Askılarınızı bir zincirle muhafa edin

Fazla yeriniz olmadığında bir zincir yardımıyla askılarınızı dolabınızda tutarsanız, büyük ölçüde kendinize yer açmış olursunuz.

Ayakkabılarınızı raflara yerleştirin

Bir kitaplık gibi ayakkabılarınızı da bu şekilde yerleştirmek hem odanızın dekorasyonu açısından hem de düzenli durmasına büyük ölçüde yardımcı olacak.

Takılarınız için bir pano hazırlayın

Kıyafetler ve ayakkabılar kadar takılar da kısa sürede karışmaya müsait. Bu yüzden onlar için bir pano ya da büyük bir çerçeve hazırlayarak bir arada düzgün bir şekilde durmalarını sağlayabilirsiniz.

Çantalarınızı es geçmeyin

Saatlerce arayıp dolabınızın içinde bulamadığınız, en altlarda ezilmiş çantalarınız muhakkak olmuştur. Böyle bir durumun önüne geçmek için ayakkabılarınız gibi çantalarınız için de bir dolap yapıp onları raflara yerleştirebilirsiniz.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE