DEKORASYON 16 saat önce Dilara Yilmaz

Dilek Hanif’in zarif tasarımlı mumlarıyla eviniz daha bir güzel kokacak...

Türk modasının önemli tasarımcılarından Dilek Hanif, ilk tekstil dışı ürünü olan mum koleksiyonunu çıkarıyor. Zarafeti ve lüksü birleştiren tasarımcı, gardıroplarınızdan sonra evinizin salonuna imzasını atıyor. Mum koleksiyonun ardında ise tasarımcının heykel sanatçısı kızı, Dilhan Hanif var. Osmanlı esintileri barındıran ve sizi düşsel bir yolculuğa çıkaracak olan bu mum koleksiyonu 3 farklı kokudan oluşuyor. Dış tasarımı bakırdan olan ve tamamen Dilek Hanif için özel üretilmiş kaplar, tamamen el işçiliği ile hazırlanıyor. Bu çok özel mum koleksiyonunu Dilek Hanif’in Nişantaşı’nda ki mağazasından ve internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

YAZI DİLARA YILMAZ