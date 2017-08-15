ÇOK AMAÇLI MUMLAR

DEKORASYON 18 saat önce Cemre Bosnalı

Türkiye'de ilk defa görülen Candela sürülebilen losyon mumlarla sizi tanıştıralım. Bayılacaksınz!

Hande Yazgan’ın bitkisel yağlarla ürettiği mumlar, klasik mumlar gibi yalnızca dekoratif amaçlı kullanılmıyor. Vücut losyonu olarak da kullanılan Candela’lar bizce sıradışı! Bitkilerin özleriyle üretilen Candela mumlar, dekoratif görünüşleri ve mükemmel kokularının yanı sıra etkili bir nemlendirici. Lavanta, badem, yasemin, yeşil çay, mandalina, nar çiçeği gibi aromaterapi koku seçenekleri olan mumlar, yanarken çıtırdayan ahşap fitille ve içeriğinde kurşun olmayan pamuk fitiliyle daha da özel bir hale getirilmiş. Her bir ayrıntısı titizlikle düşünülen ve yapılan bu mumların konulduğu keseler ve döküldüğü kaplar bile el yapımı. Önce mumunuzu yakıp mis gibi kokularla rahatlayın sonrasında cildinize uygulayarak bakım yapın. Biz çok sevdik!

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI