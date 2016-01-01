BUNLAR BAŞKA ÇAM AĞACI

DEKORASYON 7 saat önce Dilruba Karaköse

En yenilikçi örnekleriyle çam ağacı görünümlü süslemeler...

Yılbaşı gelmeden önce evlerimize havasını getiren çam ağaçları, boyutları ne olursa olsun göz kamaştırıcı oluyor. Birbirinden farklı süslemeler ve parıltılı ışıklarla birlikte öyle iç açıcı oluyorlar ki saatlerce onları izlemek istiyoruz kimi zaman. Bu atmosferi ille de çam ağaçlarıyla sağlamanız şart değil elbette. İşte en değişik haliyle çam ağacı görünümüne sahip süsler sizlerle.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE