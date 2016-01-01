BU HEDİYE PAKETLERİ EV YAPIMI

DEKORASYON 4 saat önce Yunus Başaran

Hediye almak bahane, bu paketler şahane! Hediyelerinize sizden küçük bir dokunuş katın.

Yılbaşına sayılı günler kalmışken hepimiz hediye arayışlarına girdik. Ailemiz, arkadaşlarımız, yakınlarımız için alacağımız hediyeleri özenle seçiyor, onlar için özel olmasını istiyoruz. Hediyenin küçüğü büyüğü olmaz tabii, düşünülmek yeterlidir. Ama minik bir dokunuşla, içinde ne olursa olsun, o paket birden hediyenin bile ötesine geçebilir. Her bütçeden hediyeyi kendiniz paketleyerek sizden küçük dokunuş katabilirsiniz. Aldığınız hediyelerin klasikleşmiş paketlerini hayal gücünüzle özelleştirebilirsiniz. İhtiyacınız olan şeyler kaplama kâğıtları, renkli kurdeleler, ipler, biraz süs ve biraz da yaratıcılık…

YAZI DİLARA YILMAZ