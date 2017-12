BİR KUTU DOLUSU MUTLULUK

DEKORASYON 9 saat önce Ezgi Şuekinci

Geleneksel çiçekçilik anlayışının ötesinde bir yer...

İki genç girişimci ve kuzen Tuana Yücel ile Sinem Yılmaz’ın, güllere olan tutkusu sayesinde doğan Box of Luv markası, rafine zevklere sahip çiçek sevelerin tüm istek ve beklentilerini karşılıyor. Taptaze çiçekleri, özgün ve göz kamaştıran tasarımlara dönüştüren Tuana ve Sinem’in, hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan duruşları ile farkını ortaya koyan Box of Luv, alışılmışın dışında işlere imza atıyor. Geleneksel çiçekçilik anlayışının ötesinde, Türkiye’nin önde gelen çiçek-lifestyle-dekorasyon markası olma vizyonunu üstlenen ve bu doğrultuda ilerleyen ikili Tuana Yücel ve Sinem Yılmaz, her gün bir öncekinden daha fazla özveri ve tutkuyla çalışıyor.

Farklı renk ve şekillerdeki kutuları çiçek severlerin zevklerine uygun olarak Hollanda’dan ithal edilen güllerle kombinleyen Box of Luv, müşterilerine kişiselleştirilmiş sürprizler de sunuyor. Yeni ürün ve marka lansmanları gibi organizasyonlarda da şirketlere taptaze gülleri ile destek veren marka, “Kutu Dolusu Mutluluk” mottosuyla tüm özel günleri farklı kılıyor.

