BEA for IKEA

DEKORASYON 12 saat önce Ezgi Şuekinci

Ikea, yenilenen tarzıyla karşımızda!

Fonksiyonel ve şık tasarımlarıyla tanıdığımız dünyaca ünlü mobilya markası Ikea, yeni yüzüyle karşımıza çıktı. Beyonce’nin Madonna ve Lady Gaga gibi isimlerle de çalışmış tasarımcısı Bea Akerlund ile işbirliği yapan marka, gotik çizgilerin hakimiyetindeki koleksiyonu beğeniye sundu. İlhamını Alice Harikalar Diyarı’ndan alan Omedelbar koleksiyonu, yakın zamanda farklılığı ve yeniliği seven herkesin evlerine misafir olacak gibi görünüyor.

Siyahın ve kırmızının ağırlıklı olarak kullanıldığı Omedelbar’da, sıradışı saatler, deri koltuklar, taç şeklindeki vazolar, perdeler ve yastıklar dikkat çekiyor. Bu farklı stili evinize taşımak istiyorsanız Ikea’dan başka yere bakmamalısınız! Söz konusu koleksiyon bu ay raflardaki yerini alacak!

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