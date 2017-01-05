CORNETTO’NUN AŞKI DEVAM EDİYOR!

YAŞAM 4 saat önce

Cornetto'nun aşk dolu partneri Kenan Doğulu oldu.

Aşkın markası Cornetto’nun her yaz olduğu gibi bu yaz da hareketlenmesine şahit oluyoruz. Yazı sıcak reklam müzikleriyle hareketlendiren Cornetto’nun aşk teması, bu yaz da unutulmaz aşk şarkısının yaratıcısı Kenan Doğulu ile devam ediyor. Kenan Doğulu’nun aşk dolu sözleri ve yüksek enerjisiyle dikkat çeken “İlk Adımı Sen At” şarkısı, gençlere aşkın peşinden korkusuzca gitmeleri için cesaretlendiriyor. Bugün yapılan lansman ile ne kadar doğru bir tercih olduğunu gördüğümüz Cornetto ve Kenan Doğulu ikilisinin klipleri de çok yakında yayınlanacak. Bekleyelim ve görelim!

YAZI YUNUS BAŞARAN