COCO CHANEL DİYOR Kİ!

YAŞAM 7 saat önce Ezgi Şuekinci

Fransız hanımefendisi Coco Chanel’den, kadınlara ilham olacak 8 söz!

Zarafetin temsilcisi ve tam bir Fransız hanımefendisi olan Coco Chanel, moda dünyası için vazgeçilmez ve unutulmaz bir değer. Hala onun söylediklerinden ve onun yarattıklarından beslenen sayısız tasarımcı varken elbette aksi düşünülemez. Zorlu geçen bir hayatın ardından moda adına devrim sayılabilecek başarılara imza atan, ölümsüz stil ikonu Coco Chanel’den öğreneceğimiz çok şey var. Feminen tavrın da en büyük destekçilerinden biri olan bu eşsiz kadının, tüm kadınlara ilham olacağına inandığımız birkaç sözünü derledik. İşte özgüven kokan o sözler!

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