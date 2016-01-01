CAREEM İLE KENDİNİZİ ÖZEL HİSSEDECEKSİNİZ

YAŞAM 3 saat önce Timur Can Ersoy

Beş yıldır hayatımızda olan kendimizi özel ve rahat hissettiren araç çağırma uygulaması Careem’ı duydunuz mu?

Yoğun bir iş hayatına sahip kişilerin ve influencer isimlerin gün içeirsinde ulaşım sağlayabilmek adına oldukça sık kullandıkları Careem’i rakiplerinden ayıran en büyük özellik ise kullanıcı gizliliği bulunması. Kullanıcılar çağırdıkları aracın şoförü ile iletişime geçebilmek adına, bu özellik sayesinde numarasını paylaşmak zorunda kalmayacak. Bir diğer yeni özelliği ise kullanıcının yolculuğa başlamasından itibaren “Rotayı paylaş” seçeneğini tıklayarak bir yakınınız ile yolculuk bilgilerinizi, biniş noktasından indiğiniz noktaya kadar sizin paylaşacağınız bir kişi tarafından takip edilebiliyor olması, yolculuk sırasında ve yolculuktan sonra ulaşabileceğiniz Careem müşteri hizmetleri 7/24 hizmetinizde.

YAZI TİMUR CAN ERSOY