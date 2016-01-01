CAPACITY’DEN MUHTEŞEM FİNAL

YAŞAM 15 saat önce Ezgi Şuekinci

Capacity, 10. yıla özel Mini Cooper kampanyasının finalini muhteşem bir şovla yapıyor.

10 Şubat 2018 Cumartesi günü 1. dönem çekilişiyle 4 Mini Cooper’ın, 14 Nisan Cumartesi günü 2. Dönem çekilişi ile 3 Mini Cooper’ın sahiplerini bulduğu Capacity 10. yıla özel Mini Cooper kampanyasının 3. Dönem çekilişinde katılımcıları eğlenceli saatler bekliyor. Ödüllü radyo programcısı Yasemin Şefik’in sunumuyla gerçekleşecek olan final turu, 3 Mini Cooper’ı daha kazananlarıyla buluşturuyor. 9 Haziran Cumartesi Günü saat 13.00’de hepimizin yakından tanıdığı isim İlyas Yalçıntaş’ın da katılımıyla Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi B1 katında bulunan havuz alanında gerçekleşecek çekiliş etkinliği keyifli anların mimarı oluyor. Heyecan dozu yüksek, unutulmaz bir gün geçirmek istiyorsanız 9 Hazıran’da muhteşem çelkilişe davetlisiniz.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ