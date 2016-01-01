BU SÖMESTR ÇOCUKLAR TADINDA ANADOLU’DA

YAŞAM 1 saat önce Yunus Başaran

Ahşap oyuncak boyama ve renkli mantı yapımı ile çocuklarımız, Tadında Anadolu Capitol'de...

Türkiye’nin en eski ve köklü alışveriş ve eğlence merkezlerinden olan Capitol, yenilenme sürecini geçtiğimiz aylarda tamamladı. “Capitol değişti ama hiç değişmedi” mottosuyla yıl boyu birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Anadolu Yakası’nın incisi Capitol, çocuklarımızı da unutmadı. Altunizade’de tüm toplu taşımaya merkezi olarak konumlanmış olan 24 yıllık alışveriş merkezi, içerisinde bulunan mağazaları ile de fark yaratıyor.

Tadında Anadolu Capitol, 30 Ocak Salı yani bugün, Zeytin Çekirdeği Ahşap Oyuncak ile miniklerimizle oyuncak boyayacaklar. Ayrıca 1 Şubat Perşembe günü de Şef Muhsin Ertürk ile renkli mantı yapım atölyesi ile sömestr tatilinde güzel bir etkinlik programı oluşturmuş oluyorlar. Etkinlik hakkında daha fazla detaylı bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için 0538 489 16 52 numarasına ulaşabilirsiniz.

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