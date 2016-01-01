YAŞAM 38 dakika önce Dilara Yilmaz

Otomobil dünyasının yıldızı BMW, düzenlediği gece ile otomobil severlere ayrıcalıklarla dolu bir gece yaşattı.

Alman teknolojisi ile sektörünün ileri gelenlerinden olan BMW, Borusan Otomotiv’in ev sahipliğinde Les Ottomans’da bir gece düzenledi. “BMW ile Ayrıcalıklar Gecesi” etkinliğinde, markanın devrim niteliğindeki yeni aracı BMW i8 Roadster tanıtıldı. Heyecan verici ve büyüleyici tasarımıyla özgürlüğün sınırlarını yeniden yorumlayan otomobil, sürücülerine yolculuk boyunca sınırsız sürüş keyfi sunuyor. Davetliler, çağın ikonu olarak nitelendirilen i8 Roadster’ın yanı sıra yeni BMW 7 Serisi’ni inceleme fırsatı da buldular. Oyunun kurallarını değiştiren BMW 7 Serisi, konfor ve tasarımı ile eşsiz bir uyum yakalıyor. Davetliler, gecenin ilerleyen saatlerinde Defne Samyeli’nin şarkıları ile unutulmaz anlar yaşadı.

YAZI DİLARA YILMAZ