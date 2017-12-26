BİR BAŞARI HİKAYESİ!

YAŞAM 8 saat önce Nilay Yalçınkaya

İletişim, sosyal medya ve dijital pazarlama alanlarıyla yakın temas halinde olan Özge Vural ile dijital dünyanın gelişmekte olan trendlerini ve yeni projelerini konuştuk.

İzmit’te doğmuş, büyümüş ve aslen Kafkas kökenli olan Özge, üniversite yıllarından beri iş hayatının içerisinde. Özellikle dijital dünya ile yakın temasta olması onu günümüz şartlarında bir adım öne çıkarıyor. Şimdilerde Marka Yönetimi ve Dijital Pazarlama alanında eğitim vermeye hazırlanan Özge Vural’ın hikayesini kendisinden dinleyelim.

Bize biraz kendinden bahseder misin? Bu işe nasıl başladın?

Üniversite’de İstanbul Ticaret Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünü kazanınca, kariyer planlarımı yapmak için mezun olmayı beklemedim. İlk stajımı, hazırlık sınıfından sonra Vakko’da yaptım. Ve hiç bir yazımı boş geçirmedim. Son sınıfta A46 Tasarım ofisinde staj yaparken mezun olduğum gün şirketin organizasyon departmanından iş teklifi aldım ve profesyonel iş hayatına ilk adımı atmış oldum. Burada çalışırken Buse’yle yollarımız kesişti ve arkadaşlığımız hiç kopmadı. Amerika’dan döndüğünde de birlikte çalışmaya başladık. 7 yıldır Buse Terim’in kurucusu olduğu BT Moda İletişim ajansının marka müdürüyüm.

Takım ruhuna inanır mısın? Ekibin büyüdüğünü biliyoruz…

Sanırım her şeyden çok! Bizim işimiz doğru içerik üretmek, bir markaya yön vermek hatta bazen o markanın yolunu çizmek. Bu tek başına yapılabilecek bir şey değil. Bu ekipte unutamadığım anlardan bir tanesi yazın uzun bir süre Amerika’da kaldıktan sonra döndüğümde sabah herkesin beni merdivenlerde karşılaması olmuştu. İnsan biriktirmek, bu dünya da yanınıza kalacak en güzel miras. Biz gerçekten aile gibi, aile şirketi gibi çalışıyoruz. BT ekipteki herkes tek başına inanılmaz kıymetli insanlar.

🌛🖤 Özge Vural💛 (@ozcevural)’in paylaştığı bir gönderi ( Ara 26, 2017 at 11:55öö PST )

Sosyal medyanın etkinliği ve gücü hakkında ne düşünüyorsun? Bunu en iyi kullanmak için nasıl bir yol izlemeli?

Sosyal medya etkisinin bu kadar artmasının sebeplerinin başında, gerçek zamanlı etkileşimi ve iletişimi sağlayabiliyor olması geliyor. Sosyal ağlarda yapılan paylaşımlar, sadece sosyal yaşantımızı ve sosyal ilişkilerimizi şekillendirmiyor, pazarlama stratejilerimizi ve satın alma alışkanlıklarımızı da etkiliyor. Bu yüzden rakip analizini iyi yapmak, doğru içeriği yaratmak, paylaşım saatlerini doğru belirlemek ve en önemlisi geri bildirimlere önem vermek sosyal medyayı kullanmanın altın kurallarından.

Bir marka yaratmanın ve yönetmenin süreci nasıl ilerliyor?

Marka yaratma sürecinde ilk adım marka için doğru hedeflerin konulması olmalıdır. Etkili bir vizyon, doğru strateji, iyi bir takım ruhu, iyi bir ürün ve logo ile bu süreç devam eder. Marka imajının yaratılması ve markaya karşı bağlılığın oluşturulması bu süreçte en zor olandır. Tüketicinin bir ürünü satın alabilmesi için öncelikle ürünün farkında olması gerekmektedir. Bu aşamada tüketici markanın farkında değilse ne marka tercihi ne de satın alma eğilimi gösterir. Marka değerine yatırım yapılması ve marka farkındalığı yaratma hedeflenmelidir. Marka farkındalığı yaratmada en etkili iletişim aracı ise hepimizin bildiği gibi reklamdır. Bu yüzden günümüzde tüm markalar yüzünü dijitale çevirdi. En büyük yatırımlarını buraya yapıyorlar.

Şimdi Marka Yönetimi ve Dijital Pazarlama alanında bir eğitim programına başlıyorsun. Bu programın amacı nedir? Bize biraz anlatır mısın? Mesela katılımcılar bu program sonucunda ne öğrenmiş olacak?

Evet. Kariyer Eğitim Kurumları ile birlikte gerçekleştireceğimiz bu program iki ay sürecek. Program üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmuş “Dijital Pazarlama” alanında kendini geliştirmek isteyen herkese açık. Katılımcılar program sonunda marka kişiliği oluşturma, markalaşma iletişimi ve müşteri sadakati yaratarak rakiplere karşı avantaj elde etmek gibi konuların yanında, sosyal medyayı doğru kullanma ve dijital pazarlama konularında da bilgi sahibi olacaklar. Program 4 Şubat’ta başlıyor. Şuanda ilk programın kontenjanları doldu. İkinci eğitimi, Nisan gibi planlıyoruz.

RÖPORTAJ NİLAY YALÇINKAYA