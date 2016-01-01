BİR ADET FİDAN BAĞIŞI İÇİN…

YAŞAM 10 saat önce

Garanti Emeklilik, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde sizler için fidan bağışı yapıyor. Nasıl mı?

5 Haziran Dünya Çevre Günümüz kutlu olsun!

Hepimizin doğanın kıymetini daha da iyi anlamaya başladığımız bugünlerde Dünya Çevre Günü için Garanti Emeklilik’in ÇEKÜL Vakfı ile düzenlediği özel bir kampanyayla daha çok ağaca kavuşmamıza katkıda bulunmak ister misiniz?

Bunun için yapmanız gereken çok basit. Doğada çekilmiş ya da doğaya sarıldığınız bir fotoğrafınızı Instagram’da #dogayasarıl etiketiyle paylaşmanız.

Hadi, doğa için siz de harekete geçin.