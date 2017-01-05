“Bİ’BAŞKA BLOGGER” OLMAYA VAR MISINIZ?

YAŞAM 9 saat önce

ALL ve Forum İstanbul “Sokak modasının nabzını en iyi ben tutarım” diyen herkesi www.streetfashionistanbul.com adresinde kendi blog sayfasını oluşturmaya davet ediyor

Zengin marka karmasıyla Avrupa’nın en büyük ve gözde alışveriş merkezlerinden biri olan Forum İstanbul’da, nisan ayından itibaren Avrupa’da son dönemin en popüler moda trendleri arasında gösterilen sokak modasının rüzgarı esiyor. “Bi’başka blogger olmaya var mısınız?” sloganıyla yola çıkan “Street Fashion İstanbul” projesi, Türkiye’nin en çok satan moda ve alışveriş dergisi ALL işbirliği ile sokak modasında iddialı herkese blogger olma fırsatı sunuyor. Yarışmaya katılmak isteyenlerin Forum İstanbul’daki tüm mağazalardan yapacakları 150 TL ve üzeri alışverişlerin ardından Forum İstanbul Danışma Masası’ndan katılım kodu almaları ve www.streetfashionistanbul.com adresine girip profillerini oluşturmaları yeterli! İlgili ayın blogger olmaya hak kazanan katılımcının kombinleri, ALL’da okurlarlarla buluşacak. Seçilen Street Fashion Blogger’ı da 1.000 TL’lik bir hediye çekine sahip olacak. Yarışma her ay yeniden yapılacak ve ayın birincileri maratonun son bulacağı Ekim ayında yılın birincisi olmak için mücadele edecek. Ekim ayında yapılan Forum Fashion Week’te ise yılın blogger’ının kombinlerine yer verilecek “Street Fashion İstanbul”a katılanları hediye çeklerinden ünlü moda tasarımcılarıyla tanışmaya kadar farklı ödüller bekliyor. Yarışmanın nisan ayı jürisi ise ünlü stil danışmanı Gülay Kamaz olarak açıklandı. Önümüzdeki aylarda ise jüri koltuğunda oturacak isimler şöyle sıralanıyor: Deniz Berdan, Siren Ertan, Emre Ertürk, Tanju Babacan ve Özlem Süer.

YAZI BAĞLAN KESKİN