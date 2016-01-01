ASLI FİLİNTA MODA VE SAĞLIĞI BULUŞTURDU

YAŞAM 5 saat önce Ezgi Şuekinci

Özgün tavrıyla bilinen, başarılı tasarımcı Aslı Filinta ile “Her Mevsim Su” projesi üzerine konuştuk.

Geçtiğimiz günlerde, Hayat Su ve Aslı Filinta’nın, “4 Mevsim Su Hayattır” temalı harika bir işbirliğine imza attığını duyurmuştuk. İşbirliği çerçevesinde, yenilikçi ve vizyoner tasarımcı Aslı Filinta, 4 farklı tasarımla su şişelerini giydirmiş ve moda ile sağlığı buluşturmuştu. Şişe tasarımları oldukça beğenilirken, projeye destek de her geçen artıyor. Biz de ALL ekibi olarak, Aslı Filinta ile bir araya geldik ve projeye dair detayları da öğrendiğimiz keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Öncelikle Hayat Su ile nasıl tanıştınız? Çalışma sürecinizden biraz bahseder misiniz?

Daha önceki desen çalışmalarımı beğenen Hayat Su markası benimle iletişime geçti. Severek projeye dahil oldum. Tasarım sürecinde ise tasarımcıya karşı ortaya koydukları güven ve inanç çok etkileyiciydi. Bu sayede canlı, renkli, özgün, yerel etkileri barındıran ama aynı zamanda uluslararası tasarımlar ortaya çıkarmak fikri, Hayat Su markasının öncelikleri ile örtüştü. Bu kadar köklü bir marka ile böylesi bir uyum içinde çalışabildiğim için kendimi çok şanslı hissettim.

Canlı, renkli, özgün ve yerel etkilerin hakim olduğu tasarımlara yoğunlaştığınızı söylediniz. Tasarım çizginizi belirlerken nelerden ilham alıyorsunuz? 4 Mevsim’i tasarlarken nelerden beslendiniz?

Asli Filinta markasının, Türk ve modern İslam sanatlarından esinlenerek ortaya çıkan özgün bir tasarım dili olduğuna inanıyorum. Ülkemizde Dört mevsimi yaşamanın ayrı bir güzelliği olduğunu düşünerek renkleri ve motifleri her mevsime göre farklı kullandım.

Projenin kapsamından haberdarız ancak bir de sizden duyalım. “Her Mevsim Su” ile vermek

istediğiniz bir mesaj var mı?

Yapılan araştırmalara göre ülkemizde, insanlar içmeleri gerekenin üçte birini tüketiyorlar. Genellikle de yaz mevsiminde ve havaların sıcak olduğu dönemlerle sınırlı kalıyor. Oysa ki su dört mevsim tüketilmesi gereken en temel öğe. Ülkemizdeki kaynakların güzelliğinin farkına vararak tasarladığım su şişeleri ile su tüketimine hem daha renkli hem de daha keyifli bir alternatif yarattığımızı düşünüyoruz.

Hayat su tam 33 yıldır “Su Hayattır!” diyor. Peki Aslı Filinta ne sıklıkla su tüketiyor?

Günde 3 litre su içiyorum.

Hayat Su için tasarladığınız şişelerin bir uzantısını herhangi bir koleksiyonda görür müyüz?

Desen çalışmalarımın bir tasarım dili olduğunu düşünüyorum. Mutlaka aynı havayı hissettirecek parçalar olacaktır.

Son olarak, bu ve benzeri tasarım iş birlikleri görme ihtimalimiz var ama sizin arzu ettiğiniz özel bir proje bulunuyor mu?

Tabii ki var! Çalışmaya başladık bile, umarım yakında hep birlikte güzel sonuçlarını göreceğiz.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ