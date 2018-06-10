ASKIDA NE VAR?

YAŞAM 11 saat önce Ezgi Şuekinci

Marmara Forum’dan Askıda Ne Var projesine destek!

Üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarına yönelik yemek, kıyafet, kitap ve yurt dışı staj imkanları sağlayan sosyal girişim “Askıda Ne Var” a destek sürüyor. Bu kez taşın altına elini koyan isim Marmara Forum oldu. Bayram sonuna kadar projeye destek vermek isteyenler Marmara Forum alışveriş merkezini ziyaret ederek yemekten, ev gereçlerine hatta giyime kadar pek çok şeyi askıya bırakabilecek. Böylelikle Marmara Forum Yaşam Kart ve Marmara Forum’da bulunan markalardan yüzlerce hediye gençlerle buluşacak.

“Her zaman senin yerin!” mottosuyla yola çıkan Marmara Forum’un desteği, gençlere hem yaşam ve eğlence alanı sunacak hem de ihtiyaçlarını keşfederek hayatlarına faydalı dokunuşlarda bulunacak. #paylaşmayıseviyorum diyen herkes, bayram sonuna dek Marmara Forum’a davetli!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ